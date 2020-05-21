В Нижнем Тагиле жители дома на Кирпичном ведут «войну» с «Магнитом» из-за фур

Кроме того, на прилегающей к дому территории от постоянного заезда большегрузных машин образовались глубокие ямы, в которых стоит вода и грязь, рассказывает председатель правления многоквартирного дома № 43 Юлия. По словам девушки, подобная проблема существует уже больше трёх лет.

Ранее выгрузка товаров в «Магнит» происходила прямо у окон жилого дома № 43. Фуры часто перекрывали въезд во двор, сносили нам балконы, портили фундамент,говорит тагильчанка.

16 апреля 2019 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила установил, что магазин, действительно, осуществлял разгрузку в непосредственной близости к окнам жильцов. В ходе заседания Роспотребнадзор рекомендовал перенести разгрузку и сделать её со стороны дороги. Ленинский суд признал правоту жильцов и назначил АО «Тандер» («Магнит») штраф в размере 10 тысяч рублей за совершение административного правонарушения. АО «Тандер» пытались обжаловать постановление, однако областной суд жалобу отклонил и оставил решение без изменений.

После этого «Магнит» переместил выгрузку на другую сторону дома, однако, по словам Юлии, машины стали заезжать во двор дома № 43 для разворота или ожидания.

Схема заезда во двор Фото: tagilcity.ru

Проблема в том, что магнит свято верит в то, что наш двор это общая территория, но только тогда, когда им удобно. Развернуться? Не проблема. Подождать разгрузку? Не вопрос. Но вот когда зимой автомобили все изъездили до того, что мы не смогли проехать на полноприводном внедорожнике, почему-то двор сразу стал наш,поясняет председатель правления дома.

Во дворе дома № 43 находится сливной колодец, который, по словам жильцов, был разрушен постоянными наездами на него фур. Юлия рассказывает, что за год он полностью осыпался, из-за чего сточные воды не уходят, а топят подвал.

Фура "Магнит" сворачивает основание люка Видео Видео: tagilcity.ru

Мы опять тратим силы, вызываем «Водоканал», чистим колодцы, покупаем на свои деньги насосы, а для нашего маленького дома это дорогостояще,добавила Юлия.

Погнутый колодец во дворе дома №43 по улице Краснознаменная Фото: tagilcity.ru

По словам девушки, в телефонном разговоре (запись имеется в распоряжении редакции — прим. ред.) супервайзер магазина заявила, что автомобили, которые приезжают на разгрузку являются подрядчиками, поэтому АО «Тандер» не несёт за них ответственности, однако добавила, что водителей за нарушения лишают премий.

Юлия также рассказывает, что управляющая компания «Демидов» приняла дом год назад и тоже находится на стороне жильцов. Совместными усилиями жильцы дома и УК 10 мая этого года установили у въезда во двор полусферы, чтобы ограничить въезд машин «Магнита». Юлия отметила, что за прошедшие 10 дней смогла проехать только одна фура, однако против «Газелей» это не помогло.

"Газель" наезжает на полусферу во дворе дома №43 на улице Краснознаменна Видео Видео: tagilcity.ru

По сути, стало чуть лучше, но они все равно заезжают во двор, разворачиваются, ждут там разгрузку, сносят полусферы. Кроме того, угрожают безопасности детей, гуляющих во дворе,отметила председатель правления дома.

Жильцы дома также отметили, что если раньше фуры заезжали между домами № 43 и № 45, где находится «Магнит», упирались в жилой двор и ехали задним ходом к разгрузке около 40 метров. То после установки полусфер машины, в основном, стали заезжать между домами № 49 и № 51 и ехать задним ходом к выгрузке через два жилых дома, что по карте составляет порядка 100 метров.

Просто проблема не ушла, она стала более масштабной,заявила девушка.