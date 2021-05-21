Бесптатный вход в Ботанический сад в Екатеринбурге обязала вернуть прокуратура

Плату за вход установили без соответствующего оформления в Министерстве науки и высшего образования. ФГБУ Ботанический сад УрО РАН может установить такую оплату, но только оформив всё в соответствии с нормами, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Прокуратура опротестовала приказ директора заведения о введении платы, после чего он был отменен. Он останется бесплатным до согласования с Минобрнауки.
Напомним, 4 мая сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов посадили цветы на клумбе, размещенной вместо незаконного ларька.