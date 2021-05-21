Бесптатный вход в Ботанический сад в Екатеринбурге обязала вернуть прокуратура

Плату за вход установили без соответствующего оформления в Министерстве науки и высшего образования. ФГБУ Ботанический сад УрО РАН может установить такую оплату, но только оформив всё в соответствии с нормами, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.