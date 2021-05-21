Бесптатный вход в Ботанический сад в Екатеринбурге обязала вернуть прокуратура

Бесптатный вход в Ботанический сад в Екатеринбурге обязала вернуть прокуратура
Бесптатный вход в Ботанический сад в Екатеринбурге обязала вернуть прокуратура
Сегодня, 13:48ПроисшествияФото: 2gis.ru
Бесплатный вход в Ботанический сад в Екатеринбурге вернули после нарушений, найденных прокурорской проверкой.

Плату за вход установили без соответствующего оформления в Министерстве науки и высшего образования. ФГБУ Ботанический сад УрО РАН может установить такую оплату, но только оформив всё в соответствии с нормами, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Прокуратура опротестовала приказ директора заведения о введении платы, после чего он был отменен. Он останется бесплатным до согласования с Минобрнауки.

Напомним, 4 мая сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов посадили цветы на клумбе, размещенной вместо незаконного ларька.

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прокуратурасадплатаотменаЕкатеринбург
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