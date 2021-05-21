Бейсджампера задержала охрана бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге

После задержания выяснилось, что молодой человек приехал из Санкт-Петербурга специально, чтобы совершить экстремальный прыжок с самого высокого здания в столице Среднего Урала.
Мы его рюкзак на входе проверили, но охранник на всякий случай стал за ним наблюдать по камерам, рассказал владелец здания Андрей Гавриловский Е1.
Он отметил, что после инцидента на смотровой площадке «Высоцкого» усилят меры безопасности и станут досматривать вещи еще тщательнее.
Напомним, в Екатеринбурге на крыше «Высоцкого» появится бассейн «как в Сингапуре». Планируется, что в ширину он будет три-четыре метра, а в длину — 50 метров.