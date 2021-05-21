Голый безработный с ножом и палкой напал на полицейских в Ревде

В Ревде местные жители обратились в правоохранительный органы с заявлением о голом мужчине, который бегал во дворе на глазах у детей. К месту происшествия прибыл наряд полиции, пишет E1.
Мужчина, увидев представителей власти, напал на них с ножом и палкой. Одному полицейскому он нанес удар в область головы и рассек губу, а второму порезал руку.
55-летний безработный мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть. Травмы, нанесенные полицейским, оказались неопасными и госпитализация им не понадобилась, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
Действия подозреваемого были квалифицированы по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Возбуждено и расследуется уголовное делом. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 24 декабря 2020 года сообщалось, что житель Нижнего Тагила укусил полицейского за палец и сел из-за этого в тюрьму. Мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима.