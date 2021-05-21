Голый безработный с ножом и палкой напал на полицейских в Ревде

Голый безработный с ножом и палкой напал на полицейских в Ревде
Голый безработный с ножом и палкой напал на полицейских в Ревде
Сегодня, 13:05ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Эксгибиционист, вооруженный палкой и ножом, напал на двух майоров полиции в Ревде. Стражи порядка прибыли проверить заявление граждан о голом мужчине, пугающем детей.

В Ревде местные жители обратились в правоохранительный органы с заявлением о голом мужчине, который бегал во дворе на глазах у детей. К месту происшествия прибыл наряд полиции, пишет E1.

Мужчина, увидев представителей власти, напал на них с ножом и палкой. Одному полицейскому он нанес удар в область головы и рассек губу, а второму порезал руку.

55-летний безработный мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть. Травмы, нанесенные полицейским, оказались неопасными и госпитализация им не понадобилась, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Действия подозреваемого были квалифицированы по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Возбуждено и расследуется уголовное делом. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 24 декабря 2020 года сообщалось, что житель Нижнего Тагила укусил полицейского за палец и сел из-за этого в тюрьму. Мужчину приговорили к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима.

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