Из-за опрессовок коммунальный фонтан забил на Эльмаше в Екатеринбурге

После проведения опрессовок коммунальный фонтан высотой больше 10 метров забил на Эльмаше в Екатеринбурге.

Инцидент случился ночью 21 мая на улице Шефская в Екатеринбурге, недалеко от дома № 65. Судя по кадрам, которые сняли на камеру мобильника очевидцы, струя воды поднималась на высоту больше 10 метров. Видео: группа "Инцидент Екатеринбург во "ВКонтакте" Порыв трубы на Шефской случился в ходе гидравлических испытаний, на место выезжала оперативная бригада коммунальной службы. Воду перекрыли, место повреждения локализовали, приступают к устранению повреждения и замене дефектного участка, прокомментировали в пресс-службе компании «Энергосбыт Плюс» Е1. В организации отметили, что никаких ограничений подачи воды в близлежащих жилых домах и объектах соцкульбыта нет. В период с 17 по 21 мая в ходе первого этапа опрессовок в Екатеринбурге было выявлено 18 повреждений на магистралях. Напомним, в четверг, 19 мая фонтан забил из-под земли на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Очевидцы назвали его новой достопримечательностью Тагилстроевского района. Фонтан забил из-под земли на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter