Из-за опрессовок коммунальный фонтан забил на Эльмаше в Екатеринбурге

Инцидент случился ночью 21 мая на улице Шефская в Екатеринбурге, недалеко от дома № 65.
Судя по кадрам, которые сняли на камеру мобильника очевидцы, струя воды поднималась на высоту больше 10 метров.
Порыв трубы на Шефской случился в ходе гидравлических испытаний, на место выезжала оперативная бригада коммунальной службы.
Воду перекрыли, место повреждения локализовали, приступают к устранению повреждения и замене дефектного участка, прокомментировали в пресс-службе компании «Энергосбыт Плюс» Е1.
В организации отметили, что никаких ограничений подачи воды в близлежащих жилых домах и объектах соцкульбыта нет.
В период с 17 по 21 мая в ходе первого этапа опрессовок в Екатеринбурге было выявлено 18 повреждений на магистралях.
Напомним, в четверг, 19 мая фонтан забил из-под земли на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Очевидцы назвали его новой достопримечательностью Тагилстроевского района.