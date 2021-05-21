Из-за опрессовок коммунальный фонтан забил на Эльмаше в Екатеринбурге

Из-за опрессовок коммунальный фонтан забил на Эльмаше в Екатеринбурге
Из-за опрессовок коммунальный фонтан забил на Эльмаше в Екатеринбурге
Сегодня, 11:56ПроисшествияФото: скриншот видео из группы "Инцидент Екатеринбрг" во "ВКонтакте"
После проведения опрессовок коммунальный фонтан высотой больше 10 метров забил на Эльмаше в Екатеринбурге.

Инцидент случился ночью 21 мая на улице Шефская в Екатеринбурге, недалеко от дома № 65.

Судя по кадрам, которые сняли на камеру мобильника очевидцы, струя воды поднималась на высоту больше 10 метров.

Видео:группа "Инцидент Екатеринбург во "ВКонтакте"

Порыв трубы на Шефской случился в ходе гидравлических испытаний, на место выезжала оперативная бригада коммунальной службы.

Воду перекрыли, место повреждения локализовали, приступают к устранению повреждения и замене дефектного участка, прокомментировали в пресс-службе компании «Энергосбыт Плюс» Е1.

В организации отметили, что никаких ограничений подачи воды в близлежащих жилых домах и объектах соцкульбыта нет.

В период с 17 по 21 мая в ходе первого этапа опрессовок в Екатеринбурге было выявлено 18 повреждений на магистралях.

Напомним, в четверг, 19 мая фонтан забил из-под земли на Тагилстрое в Нижнем Тагиле. Очевидцы назвали его новой достопримечательностью Тагилстроевского района.

Сюжеты:
Екатеринбург
происшествиеобществокоммунальная аварияЕкатеринбургопрессовки
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