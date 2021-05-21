Пьяный водитель без прав перевернулся на автомобиле под Екатеринбургом

Мужчина пострадал в ДТП под Екатеринбургом, он перевернулся на иномарке из-за того что уснул. Также у него не было прав и он находился в нетрезвом состоянии.

Происшествие случилось ночью 21 мая. 33-летний водитель Nissan Almera уснул за рулем и вылетел с трассы Полевской-Екатеринбург. Автомобиль перевернулся. В результате аварии мужчина и его пассажир получили травмы, они были госпитализированы в ГБ № 23, пишет E1. Медицинское освидетельствование выявило у водителя состояние опьянения. У него в крови содержалось 1,45 промилле алкоголя. Он пояснил полицейским, что выпил четыре литра пива и уснул за рулем. Пассажир иномарки получил перелом шейного отдела позвоночника. В отношении водителя составлен административный материал за нетрезвое вождение. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей или арест на 15 суток. За езду без прав ему могут назначить штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Напомним, 10 мая сообщалось, что пьяный водитель устроил ДТП на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Автомобиль Renault врезался в стоящую на перекрестке «Лада Гранта», которая остановилась на красный сигнал светофора. В аварии никто не пострадал. Пьяный водитель устроил аварию на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле

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