Садовый дом и «Волга» сгорели рано утром в Верхней Пышме

Садовый дом и «Волга» сгорели рано утром в Верхней Пышме
Садовый дом и «Волга» сгорели рано утром в Верхней Пышме
Сегодня, 22:47ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Садовый дом и автомобиль «Волга» сгорели в пожаре, который произошел рано утром в Верхней Пышме, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании в садовом товариществе в поселке Крутой поступило на пульт диспетчера пожарной части 21 мая в 03.41. В результате на площади 100 квадратных метров сгорели садовый дом, деревянные надворные постройки и автомобиль «Волга». Внутренняя отделка и домашнее имущество в капитальном гараже получили повреждения.

Тушением пожара занимались 3 единицы техники и 12 человек личного состава. В 03.58 огонь был локализован, а в 06.05 пожарные завершили разбор сгоревших конструкций.

Напомним, ночью 21 мая на Красном Камне в Нижнем Тагиле сгорел УАЗ. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Подозревается поджог.

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