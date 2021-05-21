Семиклассник заявил об избиении группой скинхедов около гимназии в Екатеринбурге

Семиклассник заявил об избиении группой скинхедов около гимназии в Екатеринбурге
Семиклассник заявил об избиении группой скинхедов около гимназии в Екатеринбурге
Сегодня, 21:58ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Школьник из Екатеринбурга заявил, что четверо скинхедов избили его около гимназии № 202 в Екатеринбурге. Обидчики поджидали подростка после уроков.

Инцидент произошел 21 мая. По словам молодого человека, ранее он поругался с ребятами, которые на него напали.

У меня шишка на лбу и челюсть болит, жевать немного больно. Но в больницу мы не обращались,рассказал уралец изданию Е1.

В полиции Екатеринбурга также подтвердили, что во второй половине дня стражи порядка приезжали к гимназии, но пострадавший отказался от госпитализации.

Сотрудники ПДН проводят проверку по факту инцидента,сообщили в УМВД уральской столицы.

Там отметили, что школьник мог подраться с другим учащимся гимназии и, по версии УМВД, нападавших было не четверо, а всего один.

Напомним, 3 мая стало известно, что в Ивделе многодетная мать нанесла телесные повреждения своему 12-летнему сыну.

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Екатеринбург
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