Семиклассник заявил об избиении группой скинхедов около гимназии в Екатеринбурге

Инцидент произошел 21 мая. По словам молодого человека, ранее он поругался с ребятами, которые на него напали.
У меня шишка на лбу и челюсть болит, жевать немного больно. Но в больницу мы не обращались,рассказал уралец изданию Е1.
В полиции Екатеринбурга также подтвердили, что во второй половине дня стражи порядка приезжали к гимназии, но пострадавший отказался от госпитализации.
Сотрудники ПДН проводят проверку по факту инцидента,сообщили в УМВД уральской столицы.
Там отметили, что школьник мог подраться с другим учащимся гимназии и, по версии УМВД, нападавших было не четверо, а всего один.
Напомним, 3 мая стало известно, что в Ивделе многодетная мать нанесла телесные повреждения своему 12-летнему сыну.