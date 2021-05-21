УАЗ сгорел на Жуковского в Нижнем Тагиле. Полиция проверяет версию о поджоге

УАЗ сгорел на Жуковского в Нижнем Тагиле. Полиция проверяет версию о поджоге
УАЗ сгорел на Жуковского в Нижнем Тагиле. Полиция проверяет версию о поджоге
Сегодня, 13:22ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
УАЗ сгорел на Красном Камне в Нижнем Тагиле ночью 21 мая. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Подозревается поджог.

Вызов поступил на пульт оператора 21 мая в 00.13. Загорелся припаркованный на улице Жуквоского, 13 автомобиль УАЗ. Пламя распространилось в кабину и моторный отсек транспортного средства, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

Собственник автомобиля услышал хлопки и решил проверить свой транспорт, выглянув в окно. Увидев, что транспортное средство загорелось соседи обратились в МЧС.

Фото:Отдел надзорной деятельности

Предварительно установлено, что причиной возгорания стал поджог.

В отделе полиции № 18 по данному факту организована проверка. Установлено, что в автомобиле 1998 года выпуска не было аккумулятора и горюче-смазочных материалов, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами. По результатам будет принято решение.

Напомним, 17 мая сообщалось, что 36-летний мужчина в Серове решил из мести товарищу совершить поджог двухэтажного дома в прямом эфире. Он начал трансляцию в «Одноклассниках», на которой заявил зрителям, что устроит пожар. Он облил подъезд бензином и кинул туда спичку. Однако возгорания не произошло. Подозреваемый был задержан полицейскими.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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