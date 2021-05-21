УАЗ сгорел на Жуковского в Нижнем Тагиле. Полиция проверяет версию о поджоге

Напомним, 17 мая сообщалось, что 36-летний мужчина в Серове решил из мести товарищу совершить поджог двухэтажного дома в прямом эфире. Он начал трансляцию в «Одноклассниках», на которой заявил зрителям, что устроит пожар. Он облил подъезд бензином и кинул туда спичку. Однако возгорания не произошло. Подозреваемый был задержан полицейскими.