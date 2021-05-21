Вышел из-за стоящего автомобиля: иномарка сбила ребенка в Нижнем Тагиле

Вышел из-за стоящего автомобиля: иномарка сбила ребенка в Нижнем Тагиле
Вышел из-за стоящего автомобиля: иномарка сбила ребенка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:31ПроисшествияФото: отдел пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
Причины и обстоятельства ДТП, в котором травмы получил несовершеннолетний пешеход, устанавливаются в Нижнем Тагиле, сообщает отдел пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Инцидент произошел 21 мая, около 13.30, у дома № 36 на улице Носова. Предварительная информация гласит, что 39-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» направлялся со стороны Черноисточинского шоссе, но на улице Носова у дома № 36 наехал на ребенка. Он вышел на дорогу из-за стоящего автомобиля.

В результате аварии несовершеннолетний получил сотрясение головного мозга, ссадины спины и был отпущен домой. В момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии. Он имеет стаж вождения 20 лет.

Фото:отдел пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, в Екатеринбурге женщина-водитель на Ford сбила 10-летнего мальчика на велосипеде, который неожиданно выехал на проезжую часть.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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