Вышел из-за стоящего автомобиля: иномарка сбила ребенка в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 21 мая, около 13.30, у дома № 36 на улице Носова. Предварительная информация гласит, что 39-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» направлялся со стороны Черноисточинского шоссе, но на улице Носова у дома № 36 наехал на ребенка. Он вышел на дорогу из-за стоящего автомобиля.