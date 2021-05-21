Вышел из-за стоящего автомобиля: иномарка сбила ребенка в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 21 мая, около 13.30, у дома № 36 на улице Носова. Предварительная информация гласит, что 39-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» направлялся со стороны Черноисточинского шоссе, но на улице Носова у дома № 36 наехал на ребенка. Он вышел на дорогу из-за стоящего автомобиля.
В результате аварии несовершеннолетний получил сотрясение головного мозга, ссадины спины и был отпущен домой. В момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии. Он имеет стаж вождения 20 лет.
Напомним, в Екатеринбурге женщина-водитель на Ford сбила 10-летнего мальчика на велосипеде, который неожиданно выехал на проезжую часть.