Смертельное ДТП с грузовиком и кроссовером произошло на трассе под Нижним Тагилом

ДТП произошло на объездной дороге под Нижним Тагилом в районе 17 часов в субботу, 21 мая. Как рассказали TagilCity.ru очевидцы происшествия, кроссовер на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
Летел, нас обогнал. Спустя минут двадцать уже увидели, как иномарка вся помята, «морды» нет, а водитель весь в крови. Грузовик лежит на боку, кабина разбита,сообщили редакции очевидцы.
Свидетели аварии говорят, что водитель кроссовера погиб, а управлявший грузовиком свердловчанин получил травмы.
В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители. В ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что подробности будут позднее.