Смертельное ДТП с грузовиком и кроссовером произошло на трассе под Нижним Тагилом

На автодороге «Екатеринбург-Серов» под Нижним Тагилом произошла авария, в которой пострадало несколько человек. Столкнулись грузовик и кроссовер.

ДТП произошло на объездной дороге под Нижним Тагилом в районе 17 часов в субботу, 21 мая. Как рассказали TagilCity.ru очевидцы происшествия, кроссовер на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Летел, нас обогнал. Спустя минут двадцать уже увидели, как иномарка вся помята, «морды» нет, а водитель весь в крови. Грузовик лежит на боку, кабина разбита,сообщили редакции очевидцы. Свидетели аварии говорят, что водитель кроссовера погиб, а управлявший грузовиком свердловчанин получил травмы. В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители. В ГИБДД TagilCity.ru сообщили, что подробности будут позднее.

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