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Смерть тагильчанки, состоявшей на реабилитации, стала причиной попытки захвата полицией центра в Сарапулке (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Смерть тагильчанки, состоявшей на реабилитации, стала причиной попытки захвата полицией центра в Сарапулке (ВИДЕО)

21 июня 2012, 16:40Происшествия
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