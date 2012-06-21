Смерть тагильчанки, состоявшей на реабилитации, стала причиной попытки захвата полицией центра в Сарапулке (ВИДЕО)

19 июня к зданию женского реабилитационного центра съехались сотрудники полиции,прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора. Представители фонда ограничили входна территорию объекта, так как им не предъявили ни ордеров, ни другихсоответствующих документов.

После этого в центру подъехали два автобуса с ОМОНом и СОБРом. Все это время на месте присутствовали вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин и адвокат Анастасия Удеревская. Девушки, проходящие реабилитацию в центре, отреагировали на визит силовиков небольшой акцией. Они выкрикивали просьбы о том, чтобы полицейские «отстали» от их временного дома, прибывание в котором идет им на пользу.