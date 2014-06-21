Массовая авария на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Об этом рассказали пользователи «Типичного тагильчанина». Судя по фотографиям участники аварии - Ода, Kia, Toyota Land Cruiser и Toyota Camry. ДТП произошло на улице Ильича.

Об обстоятельствах аварии без версии ГИБДД можно только гадать.

Проезжал мимо , почему-то сразу понял что виноват водила киа , видать шагал он хорошоо, пострадавших не видел но скорая стояла пишет Денис.

Пользовательница Ирина сообщила, что сильно пострадал водитель Оды, он в больнице. «Удивлен, как еще остался жив».

А когда мы мимо проходили, то видели в КИА на водительском сидении мужчина лежал, - головой на руль? Не знаю что и подумать. И так зевак много было, в основном дети, а скорой уже не было пишет Надежда.

Однако ясно одно, причиной аварии в очередной раз стало превышение скорости. Тагильчане, будьте аккуратны за рулем.