На подъезде к Нижнему Тагилу перевернулось авто (ФОТО)
21 июня 2014, 17:30Происшествия
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Примерно час назад под Нижним Тагилом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как рассказали пользователи, в настоящее время на месте еще работают сотрудники ГИБДД.
Авария произошла между Шайтанкой и Капасихой: в кювете находится автомобиль, по всей видимости, ВАЗ-2108 или «Таврия».
Подробности произошедшего будут известны позже.
Фотографии группы «Типичный тагильчанин»:
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