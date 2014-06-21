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На подъезде к Нижнему Тагилу перевернулось авто (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На подъезде к Нижнему Тагилу перевернулось авто (ФОТО)

21 июня 2014, 17:30Происшествия
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