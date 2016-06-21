Курьер-закладчик наркотиков и его подельник задержаны полицейскими на территории гаражей в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

В районе полуночи сработала сигнализация в гаражном кооперативе в центре города. На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании. На место происшествия был выслан экипаж – для выяснения причин. Там была обнаружена стоящая машина – «девятка». В ней находились 2 человека, которые при виде полицейских попытались уехать с объекта. Но сотрудники, поняв замысел, перегородили своим автомобилем им дорогу.

Для выяснения личностей находящихся на территории людей полицейские потребовали предъявить документы для проверки и объяснить причину их нахождения здесь. В ответ они ничего внятного не могли объяснить. В ходе проверки выяснилось, что у водителя не было водительских документов, а в салоне машины на заднем сиденье находились пакетики из фольги и курительные трубки, что вызвало еще большее подозрение у проверяющих полицейских. Они решили произвести наружный осмотр молодых людей и машины. При понятых был совершен осмотр, обнаружены 9 свертков с веществом белого цвета.

Задержанных доставили в отдел полиции №18. В ходе дальнейшего разбирательства подозреваемые рассказали, о том, что в этот день один из них получил 25 пакетиков наркотической смеси «скорость» и попросил приятеля повозить его на машине. В июне он устроился на работу курьером-закладчиком через интернет, надо было разложить пакетики с наркотиком в разных местах города. В знак «благодарности» он расплатился с водителем «дозой». В гаражи они приехали, чтобы употребить наркотики, но тут их задержали полицейские. Обоим грозит наказание за преступления, связанные с наркотиками. Задержанным молодым людям 21 и 22 года.