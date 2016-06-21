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Курьер-закладчик наркотиков и его подельник задержаны полицейскими на территории гаражей в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Курьер-закладчик наркотиков и его подельник задержаны полицейскими на территории гаражей в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

21 июня 2016, 08:35Происшествия
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