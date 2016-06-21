В Екатеринбурге нога 6-летнего мальчика застряла в велосипеде: вызволить ребенка удалось только спасателям

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели лежащего на земле ребенка, оценили ситуацию и приняли решение разжать стальной плен при помощи гидроинструмента. На спасательную операцию специалисты потратили около 6 минут. Все это время мама ребенка закрывала малышу обзор специальной шторкой, чтобы мальчик не испугался работы спасателей.