Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Екатеринбурге нога 6-летнего мальчика застряла в велосипеде: вызволить ребенка удалось только спасателям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Екатеринбурге нога 6-летнего мальчика застряла в велосипеде: вызволить ребенка удалось только спасателям

21 июня 2016, 12:05Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»