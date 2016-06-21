В Екатеринбурге нога 6-летнего мальчика застряла в велосипеде: вызволить ребенка удалось только спасателям
21 июня 2016, 12:05Происшествия
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Ногу мальчика зажало между педалью и рамой двухколесного велосипеда. Освободиться от стальных тисков самостоятельно у ребенка не получалось. Не смогла этого сделать и его мама. Тогда женщина обратилась в службу спасения.
Сюжеты: Екатеринбург
Прибывшие на место происшествия спасатели увидели лежащего на земле ребенка, оценили ситуацию и приняли решение разжать стальной плен при помощи гидроинструмента. На спасательную операцию специалисты потратили около 6 минут. Все это время мама ребенка закрывала малышу обзор специальной шторкой, чтобы мальчик не испугался работы спасателей.
Несмотря на громкие крики ребенка, при предварительном осмотре серьезных повреждений у него не выявлено. Мальчик вместе с мамой был доставлен в ближайшую больницу.
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