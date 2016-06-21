В Нижнем Тагиле на Вагонке злоумышленники попытались угнать автомобиль ВАЗ

Об инциденте TagilCity.ru рассказал автовладелец Максим:

20.06.2016 обнаружил свой автомобиль «Лада Приора» открытым. Из машины ничего не похищено, но сломан замок зажигания. Видимо, пытались угнать, но не получилось. Автомобиль был оставлен на проспекте Вагоностроителей в парковочном кармане у ДК им. Окунева. Взлом был произведен днем, возможно, кто-то видел автоворов, там оживленное место.

В полиции подтвердили факт получения заявления от гражданина. В данный момент проводится проверка.

В полиции меня подробно опросили, приняли моё заявление и сняли отпечатки. Примечательно, что из машины не пропали ни видеорегистратор, ни антирадар, ни другое имущество. Видимо, целью злоумышленников был угон. Раскуроченный замок я передал специалистам, он будет приобщён к делу. Вероятно, угон не удался из-за сигнализации, которая заблокировала запуск двигателя рассказал автовладелец Максим.

Потерпевший обращается с просьбой ко всем возможным свидетелям и автовладельцам, в чьи видеорегистраторы могли попасть действия злоумышленников, обращаться в Отдел полиции №17 на ул. Тельмана, 40 (97-68-02).