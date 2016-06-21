В Ревде 13-летней девочке упавшие качели сломали ногу

Несчастный случай произошел 16 июня во дворе одного из жилых домов в городе Ревда. Во время послеобеденной прогулки девочка вместе с подругой решила покачаться на качелях. Однако старая конструкция под весом девочек начала обрушаться. Одна из подруг успела отскочить от опасного сооружения, а второй отпавшая металлическая деталь ударила по ноге.

Девочка позвонила матери и сквозь слезы сообщила, что из ее сломанной ноги торчит кость. Перепуганная родительница, примчавшись на детскую площадку, вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали. На этой неделе подростку проведут сложную операцию с установкой специальной медицинской металлоконструкции для правильного сращения кости. Оставшиеся два летних месяца девочка проведет на костылях, а затем ее ожидает длительный период реабилитации.

По информации пресс-службы Администрации Ревды, за территорией, на которой были расположены травмоопасные качели, не было закреплено никакой обслуживающей организации. Таким образом, пока неясно, кто понесет ответственность за полученную ребенком травму. Мать пострадавшей девочки намерена обратиться в прокуратуру.