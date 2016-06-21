В Талице задержаны вандалы, ради 1500 рублей разграбившие кладбищенские могилы

В расстроенных чувствах женщина обратилась в полицию, оценив ущерб, нанесенный ворами, в 7 тысяч рублей.

В ходе следственных действий, оперативники задержали двоих подозреваемых. Ими оказались мужчины 40 и 55 лет, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности и злоупотребляющие алкогольными напитками.

Во время допроса подозреваемые признали свою вину и рассказали оперативникам обстоятельства совершенной кражи.

Со слов подозреваемых, в середине мая они распивали спиртные напитки на территории городского кладбища. В это время к ним обратилась женщина с предложением подзаработать. Жительница Талицы попросила мужчин заменить старый крест на одной из могил на железный памятник с обрамлением, а также установить вокруг указанного захоронения ограду. Подельники согласились без раздумий. Они взяли у заказчицы номер телефона, чтобы уведомить ее о выполнении «работ».

Недолго думая, мужчины сняли подходящий памятник и оградку с одной из могил, сорвав с памятника именную табличку усопшего. Однако во время транспортировки конструкций к месту их будущей установки злоумышленники случайно сломали ограду. После этого мужчины сняли ограждение с соседней могилы и установили на указанное заказчицей захоронение.

За выполненную работу вандалы запросили 1500 рублей, которые после получения немедленно потратили на выпивку и продукты питания.

В отношении злоумышленников и женщины, заказавшей кражу, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ: кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. На данный момент все трое находятся под подпиской о невыезде. За совершенное деяние вандалы могут понести наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.