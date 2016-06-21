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Вместо покупки повестка в суд: в Первоуральске осужден мужчина за приобретение скрытого записывающего устройства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вместо покупки повестка в суд: в Первоуральске осужден мужчина за приобретение скрытого записывающего устройства

21 июня 2016, 09:15Происшествия
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