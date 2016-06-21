Вместо покупки повестка в суд: в Первоуральске осужден мужчина за приобретение скрытого записывающего устройства

Житель Первоуральска заказал на сайте широко известного китайского интернет-магазина два устройства, имеющих функции видео- и диктофонной записи, замаскированные под обыкновенные шариковые ручки.

Оплатив заказ посредством банковской карты, мужчина стал ждать посылку. Однако приобретенный товар он так и не увидел – его изъяли еще во время прохождения таможенного контроля. Вместо посылки мужчина получил повестку в суд.

О том, что приобретение подобных устройств в нашей стране незаконно, обвиняемый не знал. Однако статья 183.1 УК РФ предусматривает для нарушителей следующие последствия – от денежного штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, до лишения свободы на срок до 4 лет. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что использование гражданами, не занимающимися оперативно-розыскной деятельностью, технических устройств, позволяющих производить негласное получение информации, нарушает основополагающие принципы Конституции РФ.

Отметим, что законодательство страны-производителя приобретенных мужчиной устройств не запрещает производство и распространение подобных технических средств. Продавцы даже не делают на странице товара отметку о том, что его приобретение может в некоторых странах преследоваться законом.

Свою вину подсудимый признал и согласился на проведение судебного заседания в особом порядке, то есть без прений сторон и исследования доказательств вины. Суд учел смягчающие обстоятельства: отсутствие у обвиняемого судимостей и признание вины, и приговорил мужчину к штрафу. За свое любопытство мужчина заплатит 10 тысяч рублей.