Иномарка на Серовском тракте во время дождя улетела в кювет и перевернулась несколько раз (ВИДЕО)

Сообщается, что 39-летний водитель Ford ехал на скорости 85 км/ч. На 20-ом километре его машина попала в колею и случилось аквапланирование.

Автомобиль отбросило в сторону, где он задел крыло Citroen. А потом - в кювет, где Ford несколько раз перевернулся.

На помощь участникам аварии остановились другие водители. Дорожный инцидент попал на запись видеорегистратора.

Известно, что автолюбители не пострадали. В отделение ГИБДД водители отправились самостоятельно, чтобы оформить документы, передает E1.ru.