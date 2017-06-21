Иномарка на Серовском тракте во время дождя улетела в кювет и перевернулась несколько раз (ВИДЕО)
21 июня 2017, 08:20Происшествия
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В минувший понедельник на Серовском тракте во время ливня произошла авария. Водитель Ford Focus не справился с управлением и улетел в кювет, задев попутную иномарку Citroen.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что 39-летний водитель Ford ехал на скорости 85 км/ч. На 20-ом километре его машина попала в колею и случилось аквапланирование.
Автомобиль отбросило в сторону, где он задел крыло Citroen. А потом - в кювет, где Ford несколько раз перевернулся.
На помощь участникам аварии остановились другие водители. Дорожный инцидент попал на запись видеорегистратора.
Известно, что автолюбители не пострадали. В отделение ГИБДД водители отправились самостоятельно, чтобы оформить документы, передает E1.ru.
Видео: E1.ru
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