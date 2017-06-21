Нетрезвый таксист вылетел в кювет и получил перелом позвоночника на трассе «Екатеринбург - Тюмень» (ФОТО)
21 июня 2017, 07:00Происшествия
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Утром 20 июня на трассе Екатеринбург-Тюмень нетрезвый водитель устроил ДТП.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что за рулём Hyundai Solaris находился 25-летний водитель. На 32-ом километре он съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
Молодой человек получил ушиб грудной клетки, перелом позвоночника. С травмами он был доставлен в МСЧ-32 города Заречный.
Медосвидетельствование показало, что водитель нетрезв. Его ожидает лишение права вождения и штраф, передает отделение пропаганды ГИБДД.
Водитель, житель Заречного, пояснил полицейским, что ранее, с шести до одиннадцати вечера, он выпил около трех литров пива. Через несколько часов он отправился в Екатеринбург на работу таксистом. В шесть часов утра он возвращался домой.
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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