Водитель на ВАЗ-2112 под Невьянском насмерть сбил пенсионерку и спрятался в лесу (ФОТО)

Авария произошла недалеко от Невьянска, в направлении столицы Урала.

В ГИБДД Невьянска сообщили, что водитель не справился с управлением и зацепил пешехода, который стоял на обочине и припаркованный автомобиль.

Затем второе авто отбросило на двух других человек.

Сбитая 67-летняя женщина скончалась от полученных травм. Молодому человеку и девушке понадобилась помощь медиков.

Фото: издание Наша газета

Сообщается, что испуганный водитель бросил машину и убежал в лес. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, пишет Наша газета.

Добавим, что с начала года в Нижнем Тагиле и округе произошёл 31 наезд на пешехода. Три случая оказались смертельными.