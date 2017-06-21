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Водитель на ВАЗ-2112 под Невьянском насмерть сбил пенсионерку и спрятался в лесу (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель на ВАЗ-2112 под Невьянском насмерть сбил пенсионерку и спрятался в лесу (ФОТО)

21 июня 2017, 07:40Происшествия
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