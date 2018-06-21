Ошейник и прут: бизнесмен в Нижнем Тагиле обвиняется в издевательствах над ребенком

Мужчина по просьбе своей знакомой занимался воспитанием ее пятилетнего сына. Методами воспитания ребенка стали стегание прутом, втыкание иглы в руку и надевание собачьего ошейника.

У бизнесмена четверо детей. В отношении двоих он лишен родительских прав. Их мать подала заявление о лишении его отцовства. К заявлению она приобщила видео, на котором мужчина «занимается воспитанием» не только своих детей, но и чужого ребенка. После чего в отношении многодетного отца СК было возбуждено уголовное дело.

Поскольку все происходило в 2014-2016 годах, защита подсудимого ходатайствует о прекращении уголовного дела за истечением срока давности. Однако, по мнению стороны обвинения, действия мужчины квалифицируются как тяжелое деяние. В этом случае строк давности составляет шесть лет. В случае признания мужчины виновным в издевательствах, ему грозит до семи лет тюрьмы, пишет ИА «Все новости».