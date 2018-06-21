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Проверка организована в Нижнем Тагиле по факту смерти Александра Зотова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проверка организована в Нижнем Тагиле по факту смерти Александра Зотова

21 июня, 10:55Происшествия
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