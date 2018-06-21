Проверка организована в Нижнем Тагиле по факту смерти Александра Зотова
21 июня, 10:55Происшествия
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По факту смерти Александра Зотова проводится проверка Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
20 июня 2018 года поступило сообщение, что директор ГЛК «Гора Белая» умер в своей квартире. При осмотре тела погибшего следов насильственной смерти не обнаружено.
По предварительным данным смерть Александра Зотова наступила по причине заболевания, которым страдал мужчина, сообщает Znak.
Прощание с Александром Зотовым состоится 22 июня 2018 года в 11:30 по адресу: город Нижний Тагил, улица Челюскинцев, 47, в большом зале ритуального комплекса «Реквием».
Фото: Федерал Пресс
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