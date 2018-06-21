Взрыв прогремел в Екатеринбурге из-за оборвавшегося от сильного ветра кабеля (ФОТО)
21 июня, 22:00Происшествия
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Вечером 20 июня в Екатеринбурге на перекрёстке проспекта Седова и Теплоходного проезда сильный ветер оборвал провода. Кабель упал на территорию автостоянки, после чего произошел взрыв.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, оборванный ветром кабель спровоцировал взрыв, из-за которого загорелась будка охранника. Сотрудник стоянки сбил пламя огнетушителем. Также упавший кабель повредил лакокрасочное покрытие нескольких автомобилей.
Примерно через минуту произошло ещё одно замыкание дальше по сети в сторону Верх-Исетского завода.
Сотрудники ППС перекрыли проезд к оборванным проводам. Однако один из водителей проехал по лежащему кабелю, несмотря на проблесковые маячки полицейской машины и крики из рупора, но кабель уже был обесточен.
Примерно в 4:30 энергетики устранили разрыв кабеля и подключили его обратно к опоре ЛЭП, сообщает Е1.
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Фото: Е1
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