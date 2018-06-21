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Взрыв прогремел в Екатеринбурге из-за оборвавшегося от сильного ветра кабеля (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Взрыв прогремел в Екатеринбурге из-за оборвавшегося от сильного ветра кабеля (ФОТО)

21 июня, 22:00Происшествия
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