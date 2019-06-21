В Нижнем Тагиле пьяный водитель снёс газопровод жилого дома
Сегодня, 21:36ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил»/ vk.com/inc_nt
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Авария произошла в Дзержинском районе, на улице Зари, 44. Как сообщает ЕДДС, автомобиль «Опель» врезался в газопровод, от которого шло снабжение жилого дома. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сюжеты: Нижний Тагил
При повреждении наружного наземного газопровода, как сообщают представители ГАЗЭКС, произошёл выход газа. Подачу перекрыли при помощи заглушки, в результате чего дом по улице Зари, 44 (80 квартир) от газоснабжения был отключён. Ремонтно-восстановительные работы и повторный запуск запланированы на понедельник, 24 июня.
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Ранее в селе Бутка Талицкого района девушка без водительских прав на Opel Astra улетела с дороги и врезалась в жилой дом, в результате чего иномарка и постройка сгорели.
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