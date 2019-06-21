В Нижнем Тагиле пьяный водитель снёс газопровод жилого дома

При повреждении наружного наземного газопровода, как сообщают представители ГАЗЭКС, произошёл выход газа. Подачу перекрыли при помощи заглушки, в результате чего дом по улице Зари, 44 (80 квартир) от газоснабжения был отключён. Ремонтно-восстановительные работы и повторный запуск запланированы на понедельник, 24 июня.