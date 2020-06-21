Что стало причиной смертельного ДТП с участием фуры и пешехода в Нижнем Тагиле?
Лидер ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин прокомментировал TagilCity.ru смертельную аварию на улице Краснознамённая, 55.
По мнению общественника, причиной трагедии стали небезопасные действия пешехода.
Трагедия произошла из-за небезопасных действий пешехода. У водителя не было возможности его увидеть или спрогнозировать появление пешехода в этом месте перед машиной,считает Чапурин.
В паблике ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online) во ВКонтакте появилось видео момента смертельной аварии.
На записи видно, как грузовик планирует начать манёвр поворота направо — у фуры включён правый поворотный сигнал. Из здания, на котором расположена видеокамера, выходит мужчина и направляется к кабине большегруза.
Когда пешеход доходит до правого крыла кабины, фура начинает поворачивать направо и сбивает мужчину. После чего большегруз уезжает в сторону Серова, тела мужчины на асфальте нет.
Согласно ПДД, при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съездe с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает. Пешеход же обязан при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Помимо этого, пешеход не имеет права выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающегo обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
По всей вероятности, пешеход попал в так называемую «слепую зону» фуры, поэтому водитель и не заметил мужчину.