Что стало причиной смертельного ДТП с участием фуры и пешехода в Нижнем Тагиле?

Согласно ПДД, при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съездe с дороги — пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает. Пешеход же обязан при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Помимо этого, пешеход не имеет права выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающегo обзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.