В Нижнем Тагиле фура насмерть сбила пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле дома №55 на улице Краснознамённая. По словам правоохранителей, 59-летний пешеход попал под колёса Man, когда грузовик выезжал с прилегающей территории.

В госавтоинспекции рассказали, что у 53-летнего водителя стаж вождения составляет двенадцать лет, за этот год мужчина привлекался к ответственности по линии ГИБДД всего один раз.