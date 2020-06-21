В Нижнем Тагиле фура насмерть сбила пешехода
Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД
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20 июня в 21.50 в Нижнем Тагиле под колёсами фуры погиб пешеход, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дорожно-транспортное происшествие произошло возле дома №55 на улице Краснознамённая. По словам правоохранителей, 59-летний пешеход попал под колёса Man, когда грузовик выезжал с прилегающей территории.
Тагильчанин погиб на месте до приезда скорой помощи.
В госавтоинспекции рассказали, что у 53-летнего водителя стаж вождения составляет двенадцать лет, за этот год мужчина привлекался к ответственности по линии ГИБДД всего один раз.
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