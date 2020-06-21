Владелец «Робота» в Нижнем Тагиле получил предупреждение за торговлю контрафактом

В январе полицейские получили информацию о продаже контрафакта в одной из кальянных на Вагонке. 17 января вечером стражи порядка пришли с проверкой в бар «Робот» на улице Юности, 6. За барной стойкой торговали алкоголем и табаком для кальянов, не имеющими акцизных марок. Продукцию у предпринимателя изъяли, на него составили протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» (ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ).