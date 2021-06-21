15 лет колонии грозит за секс с семиклассницей грузчику из Екатеринбурга

15 лет колонии грозит за секс с семиклассницей грузчику из Екатеринбурга
15 лет колонии грозит за секс с семиклассницей грузчику из Екатеринбурга
Сегодня, 14:20ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Грузчику из Екатеринбурга, который вступил в половую связь с 14-летней девочкой в феврале 2021 года, в следственном комитете переквалифицировали статью на п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней». От 8 до 15 лет предусмотрен срок наказания по новой статье.

В следственном комитете было возбуждено дело в отношении 20-летнего жителя Екатеринбурга по ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», сообщает ЕАН. После рассмотрения заключения экспертов статью переквалифицировали на п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».

По заключению экспертов, в настоящее время потерпевшая в момент вступления в половую связь страдала и страдает психическим расстройством. Получается молодой человек своими умышленными действиями совершил изнасилование потерпевшей, которая находилась в беспомощном состоянии,сообщил ЕАН источник в следственных органах.

Напомним, школьница приехала в Екатеринбург в гости к бабушке и поссорившись с ней, покинула квартиру родственницы. После чего пошла в торговый центр, где и познакомилась с грузчиком из Екатеринбурга.

Сюжеты:
Екатеринбург
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