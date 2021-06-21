15 лет колонии грозит за секс с семиклассницей грузчику из Екатеринбурга

В следственном комитете было возбуждено дело в отношении 20-летнего жителя Екатеринбурга по ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», сообщает ЕАН. После рассмотрения заключения экспертов статью переквалифицировали на п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней».
По заключению экспертов, в настоящее время потерпевшая в момент вступления в половую связь страдала и страдает психическим расстройством. Получается молодой человек своими умышленными действиями совершил изнасилование потерпевшей, которая находилась в беспомощном состоянии,сообщил ЕАН источник в следственных органах.
Напомним, школьница приехала в Екатеринбург в гости к бабушке и поссорившись с ней, покинула квартиру родственницы. После чего пошла в торговый центр, где и познакомилась с грузчиком из Екатеринбурга.