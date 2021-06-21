Два автомобиля столкнулись на перекрестке Октябрьской Революции — Строителей в Тагиле

Два автомобиля столкнулись на перекрестке Октябрьской Революции — Строителей в Тагиле
Два автомобиля столкнулись на перекрестке Октябрьской Революции — Строителей в Тагиле
Сегодня, 09:52ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Иномарка и «ВАЗ 2112» столкнулись на перекрестке улицы Октябрьской Революции и проспекта Строителей в Нижнем Тагиле утром 21 июня.

Серебристая «ВАЗ 2112» на перекрестке улицы Октябрьской Революции и проспекта Строителей в Нижнем Тагиле допустила столкновение с Nissan, ехавшем во встречном направлении.

«Двенашка» при повороте с Октябрьской Революции налево на проспект Строителей не пропустила встречную машину — белый Nissan. Удар пришелся на правую строну, серьезно пострадало кресло пассажира, разбито лобовое стекло и передняя часть автомобиля, рассказала TagilCity.ru очевидица происшествия.

По словам водителя Nissan, ему не уступил дорогу водитель «ВАЗ 2112». В салоне машины в момент аварии он находился один. В результате инцидента в иномарке сработали подушки безопасности, сам водитель не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Отечественный автомобиль с места аварии увезли на эвакуаторе. Водителя в нем нет. Вероятнее всего, он получил травмы и был госпитализирован.

Комментарии в ГИБДД Нижнего Тагила обещали дать чуть позже.

Напомним, вечером 19 июня на этом же перекрестке — улицы Октябрьской революции и проспекта Строителей в Нижнем Тагиле пешеход чуть не угодил под колеса одного из автомобилей в момент тройного ДТП. 26-летний водитель Volkswagen Polo выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Mazda, которая ехала на «зеленый» и Honda, стоявший на светофоре.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиеавтодтпоктябрьской революцииобществопроспект СтроителейНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы