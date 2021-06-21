Напомним, вечером 19 июня на этом же перекрестке — улицы Октябрьской революции и проспекта Строителей в Нижнем Тагиле пешеход чуть не угодил под колеса одного из автомобилей в момент тройного ДТП. 26-летний водитель Volkswagen Polo выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Mazda, которая ехала на «зеленый» и Honda, стоявший на светофоре.