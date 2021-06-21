Надпись «Путин SOS промзона убивает» появилась на крыше пятиэтажки в Екатеринбурге

Надпись «Путин SOS промзона убивает» во всю крышу пятиэтажного дома в Екатеринбурге написали местные жители, которые выступают против строительства нового транспортно-логистического центра рядом с их жилыми домами.

Авторы текста на крыше дома по улице Мурзинская, 28А в Екатеринбурге считают, что переговоры с местными и региональными властями зашли в тупик, сообщает Е1. Два месяца выступают жители близлежащих территорий против строительства транспортно-логистического центра «Уральский». Поэтому 19 июня на крыше пятиэтажки появилась надпись белой краской шестиметровыми буквами: «Путин SOS промзона убивает». Арт-объект должен привлечь внимание властей к строительству крупного промышленного объекта рядом с озером. Озеро и помимо запланированной стройки испытывает повышенную антропогенную нагрузку, считают жители близлежащих территорий. С высоты очень хорошо видна и текущая область стройки, и ее близость к Шарташскому лесопарку и озеру Шарташ. Строительство транспортно-логистического центра недопустимо, запасного Шарташа у нас с вами просто нет,говорят жители близлежащих территорий. Напомним, жители Верхней Салды выступили против строительства завода по производству технического кремния на территории ОЭЗ «Титановая долина». Горожанами начат сбор подписей на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Салдинцы выступили против строительства кремниевого завода в «Титановой долине»

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