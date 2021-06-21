Пешеход чуть не пострадал в тройном ДТП в Нижнем Тагиле

Пешеход чуть не угодил под колеса одного из автомобилей в момент ДТП на перекрестке улицы Октябрьской революции и проспекта Строителей в Нижнем Тагиле. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

26-летний водитель Volkswagen Polo выехал на перекресток улицы Октябрьской революции и проспекта Строителей в Нижнем Тагиле вечером 19 июня на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Mazda, которая ехала на «зеленый». Момент аварии попал на записи камер. На них видно, как от удара Volkswagen отбросило на автомобиль Honda, стоявший на светофоре. Также на записи видно, как за секунду до столкновения к пешеходному переходу приблизился пешеход. Он едва не попал под колеса столкнувшихся легковушек. Очевидцы инцидента утверждают, что за рулем Mazda находилась девушка, а в салоне — маленький ребенок, сообщает "Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Видео: "Инцидент Нижний Тагил" во "ВКонтакте" На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД. Около 20.00 в субботу, 19 июня водитель «Фольксваген Поло», 26-летний мужчина у дома № 38 по Октябрьской революции допустил проезд на запрещающий сигнал светофора и столкновение с автомобилем «Хонда Степвэй» под управлением мужчины 29 лет и автомобилем «Мазда 3» под управлением женщины 29 лет. В результате ДТП никто не пострадал, рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Напомним, в ночь на 19 июня два водителя погибли в ДТП под Нижним Тагилом. На шоссе столкнулись автомобиль ГАЗ-22177 и иномарка Fiat Ducato. Оба водителя скончались на месте происшествия.

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