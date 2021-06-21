Ребёнок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под Екатеринбургом

Ребёнок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под Екатеринбургом
Ребёнок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под Екатеринбургом
Сегодня, 13:50ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
ДТП произошло накануне вечером на трассе Екатеринбург — Полевской. Автомобиль «Рено» съехал в правый кювет с дороги, после чего опрокинулся. За рулём сидела женщина 45 лет, кроме неё в машине находились муж и 9-летний сын. Очевидцы сообщают, что женщина была в нетрезвом состоянии.

Женщина в результате аварии получила сотрясение головного мозга и перелом бедра. В Управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что у её мужа, который во время аварии вылетел из машины через лобовое стекло, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а также у него сломан свод основания черепа. В данный момент он находится в реанимации, пишет Е1.

У ребёнка также травмирована голова. Кроме того, он получил ушибы и поранился рукой. В ГИБДД рассказали, что детское кресло, в котором ехал мальчик, не было пристёгнуто, ребёнок тоже не был зафиксировали ремнями безопасности. В результате кресло вылетело из машины.

Сотрудники ГИБДД установили, что у пострадавшей женщины стаж вождения составляет 16 лет. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения ранее не привлекалась.

Напомним, 15 июня 2021 года на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Трое человек пострадали и были госпитализированы, один человек погиб.

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