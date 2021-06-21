Серийный убийца из Новоуральска признан виновным в убийстве 11-й жертвы

Серийного убийцу из Новоуральска Евгения Петрова Салаватский межрайонный суд Республики Башкирия приговорил еще к 12 годам лишения свободы. 45-летний убийца в настоящее время уже отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима «Полярная сова».

К пожизненному сроку был добавлен эпизод, в котором он 7 сентября 2001 года изнасиловал и убил 16-летнюю девушку. По сообщению СКР, Евгений Петров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера». Речь идет об убийстве 16-летней жительницы Дуванского района Республики Башкортостан. Тело жертвы с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу в нескольких километрах от села Улькунды Дуванского района. Установить личность обвиняемого тогда не удалось. Петров признался в этом убийстве осенью 2020 года. Следствие установило, что днем 12 мая 2001 года злоумышленник следовал на своем автомобиле «ВАЗ-21051» через село Месягутово Дуванского района. Проезжая мимо местного автовокзала, Петров заметил девушку и предложил ее подвезти, на что та согласилась. Обвиняемый же вывез ее в лесополосу, где, угрожая ножом, сначала изнасиловал ее и затем задушил. Добавочно после смерти девушки он нанес ей еще несколько ножевых ранений. После привязал тело буксировочным тросом к своему автомобилю, вывез вглубь леса, где оставил его и скрылся с места происшествия.рассказали в пресс-службе СКР. Напомним, по прошествии 20 лет была доказана причастность Евгения Петрова к смерти 16-летней жительницы Республики Башкортостан. Новоуральский серийный убийца из-за 11 жертвы вновь предстанет перед судом

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