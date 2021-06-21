В ДТП под Омском разбилась даун-шифтер и козовод из Свердловской области

В обстоятельствах ДТП, произошедшего около 10.10 в воскресенье 20 июня на 485 километре трассы Омск — Тюмень, где пострадала 31-летняя жительница Свердловской области, разбираются сотрудники ГИБДД.
43-летний водитель за рулем TOYOTA CELICA при проезде перекрестка неравнозначных дорог не пропустил автомобиль CHEVROLET LACETTI, который ехал по главной дороге, сообщает «Город55» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Пострадавшей в аварии оказалась жительница Висима Юлия Шлыкова, известная свердловчанам как даун-шифтер и козовод.
Грудь болит, двигаться пока не могу — лежу, небольшая температура держится, Перелома нет! Лежу в теплой уютной постели в больнице в городе Тюкалинск, Омской области, пишет Юлия у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, 20 июня в результате ДТП ребёнок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под Екатеринбургом. За рулём сидела женщина 45 лет, кроме неё в машине находились муж и 9-летний сын. Очевидцы сообщают, что женщина была в нетрезвом состоянии.