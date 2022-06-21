Каршеринг требует с екатеринбуржца 24 тысячи рублей за разбитую фару

Каршеринг требует с екатеринбуржца 24 тысячи рублей за разбитую фару
Каршеринг требует с екатеринбуржца 24 тысячи рублей за разбитую фару
Сегодня, 10:38ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Житель Екатеринбурга Сергей получил от сервиса каршеринга требование о выплате 24 тысяч рублей за разбитую фару арендованной машины.

При этом Сергей утверждает, что не портил автомобиль, а все это дело рук хулиганов. На арендованной машине мужчина успел проехать дважды. Сначала один, а вечером того же дня – с женой и ребенком.

Перед тем, как проехаться во второй раз, он заметил повреждения, зафиксировал их, и поехал по своим делам, утверждает Сергей. А через неделю сервис каршеринга прислал ему чек.

В сервисе настаивают, что разбитая фара появилась после поездки Сергея, а сам мужчина утверждает, что так было и до его аренды.

Тогда мужчина решил найти записи с камер видеонаблюдения, но выяснилось, что именно в этот день система была отключена. Заявление в полицию написать не получилось, потому что правоохранители рекомендовали ему идти в суд.

Сюжеты:
Новости УрФО
автомобильповреждениеЕкатеринбург#2
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