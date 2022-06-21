Каршеринг требует с екатеринбуржца 24 тысячи рублей за разбитую фару

При этом Сергей утверждает, что не портил автомобиль, а все это дело рук хулиганов. На арендованной машине мужчина успел проехать дважды. Сначала один, а вечером того же дня – с женой и ребенком.
Перед тем, как проехаться во второй раз, он заметил повреждения, зафиксировал их, и поехал по своим делам, утверждает Сергей. А через неделю сервис каршеринга прислал ему чек.
В сервисе настаивают, что разбитая фара появилась после поездки Сергея, а сам мужчина утверждает, что так было и до его аренды.
Тогда мужчина решил найти записи с камер видеонаблюдения, но выяснилось, что именно в этот день система была отключена. Заявление в полицию написать не получилось, потому что правоохранители рекомендовали ему идти в суд.