Лось сорвался со скалы и скончался в Каменске-Уральском

Трагически скончался лось из Каменска-Уральского. Он сорвался со скалы, ударился о камни и упал в реку.

В Каменске-Уральском произошло ЧП с лосем. Животное сорвалось со скалы «Три брата», после чего сильно ударилось о камни и упало в водоем. Об этом сообщается в группе «Инцидент Каменск-Уральский». По словам очевидцев события, лось барахтался в водоеме около 15 минут, после чего умолк. В настоящий момент по центру реки Исеть лежит мёртвый лось, труп которого никто не спешит убрать, говорят местные жители. Напротив места ЧП находится профилакторий «Каменный пояс». Напомним, что ранее неизвестные расстреляли в Ключевске семью лебедей. Местные жители написали заявление в полицию. Под контроль ситуацию взял губернатор региона Евгений Куйвашев.

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