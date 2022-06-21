Пьющий екатеринбуржец оставил соседей без газа на полгода

Предоставлять газовщикам доступ в квартиру мужчины пришлось судебным приставам. Дело в том, что мужчина не открывал дверь представителям газовой службы для ремонта оборудования.
Инцидент произошел в доме №54 на улице Мичурина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба УФССП. Известно, что жители целого подъезда жили без газа с начала нынешнего года. Это произошло из-за утечки газа из квартиры пьющего соседа.
По суду было принято решение о принудительном проникновении в жилище. Дверь в квартиру мужчины взломали. Сам хозяин был внутри в нетрезвом состоянии. Газовщики поставили заглушку на газопровод, опломбировали газовую трубу.
Таким образом они устранили утечку. Газ снова поступает в квартиры соседей.