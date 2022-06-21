Пьющий екатеринбуржец оставил соседей без газа на полгода

Инцидент произошел в доме №54 на улице Мичурина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба УФССП. Известно, что жители целого подъезда жили без газа с начала нынешнего года. Это произошло из-за утечки газа из квартиры пьющего соседа.