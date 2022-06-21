Свердловский казак погиб в ходе спецоперации на Украине

Владимир Фомин был не рядовым казаком. Он являлся атаманом станицы «Ильинская» Среднеуральского отдела Оренбургского казачьего войска. На Донбасс атаман отправился спасать жизни мирных граждан.
В последний путь воина проводили с надлежащими почестями. Поочередно состоялись гражданская панихида и похороны по православному обряду, рассказал URA.RU атаман Среднеуральского отдела Оренбургского казачьего войска Александр Филипов.
Владимир Фомин за служение Отечеству и народу был удостоен множества наград при жизни, а посмертно указом президента РФ ему присужден Орден Мужества.