Свердловский казак погиб в ходе спецоперации на Украине

Свердловский казак погиб в ходе спецоперации на Украине
Свердловский казак погиб в ходе спецоперации на Украине
Сегодня, 14:10ПроисшествияРинат КамалиевФото: Оренбургское войсковое казачье общество
При исполнении воинского долга на Украине пал житель поселка Рефтинский Свердловской области Владимир Фомин.

Владимир Фомин был не рядовым казаком. Он являлся атаманом станицы «Ильинская» Среднеуральского отдела Оренбургского казачьего войска. На Донбасс атаман отправился спасать жизни мирных граждан.

В последний путь воина проводили с надлежащими почестями. Поочередно состоялись гражданская панихида и похороны по православному обряду, рассказал URA.RU атаман Среднеуральского отдела Оренбургского казачьего войска Александр Филипов.

Владимир Фомин за служение Отечеству и народу был удостоен множества наград при жизни, а посмертно указом президента РФ ему присужден Орден Мужества.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
долгказакигибельпохороныорденармияспецоперациявоин#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы