В магазине «Магнит» в Челябинске застрелили мужчину

В магазине «Магнит» в Челябинске застрелили мужчину
В магазине «Магнит» в Челябинске застрелили мужчину
Сегодня, 14:13ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В супермаркете в Челябинске мужчину застрелили, а еще одного ранили.

Одного мужчину убили в магазине «Магнит» в Челябинске, а второго ранили, пишет областное ГУ МВД. Перестрелку начал 34-летний местный житель.

ЧП произошло в Ленинском районе вечером 18 июня. Ранеными оказались 32-летний и 25-летний мужчины (один из них в последствии и скончался). Стрелку с места инцидента удалось убежать.

Полицейские уже опросили очевидцев событий, просмотрели записи с видеокамер. Им удалось установить личность стрелка, которого они смогли задержать и отправить в отделение.

Предварительно известно, что стрелял злоумышленник из пневматического оружия.

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Новости УрФО
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