В магазине «Магнит» в Челябинске застрелили мужчину

Одного мужчину убили в магазине «Магнит» в Челябинске, а второго ранили, пишет областное ГУ МВД. Перестрелку начал 34-летний местный житель.
ЧП произошло в Ленинском районе вечером 18 июня. Ранеными оказались 32-летний и 25-летний мужчины (один из них в последствии и скончался). Стрелку с места инцидента удалось убежать.
Полицейские уже опросили очевидцев событий, просмотрели записи с видеокамер. Им удалось установить личность стрелка, которого они смогли задержать и отправить в отделение.
Предварительно известно, что стрелял злоумышленник из пневматического оружия.