В магазине «Магнит» в Челябинске застрелили мужчину

В супермаркете в Челябинске мужчину застрелили, а еще одного ранили.

Одного мужчину убили в магазине «Магнит» в Челябинске, а второго ранили, пишет областное ГУ МВД. Перестрелку начал 34-летний местный житель. ЧП произошло в Ленинском районе вечером 18 июня. Ранеными оказались 32-летний и 25-летний мужчины (один из них в последствии и скончался). Стрелку с места инцидента удалось убежать. Полицейские уже опросили очевидцев событий, просмотрели записи с видеокамер. Им удалось установить личность стрелка, которого они смогли задержать и отправить в отделение. Предварительно известно, что стрелял злоумышленник из пневматического оружия.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter