Вандалы сломали надгробия на кладбище в Нижнем Тагиле

На кладбище «Висимское» в Нижнем Тагиле вандалы сломали надгробия и попортили сами могилы. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Испорченные надгробия первыми увидели жители Голого Камня. Они сказали, что оставлять такое базнаказанным нельзя. К примеру, на днях жительница Нижнего Тагила пришла на данное кладбище, чтобы навестить могилу погибших родственников. Надгробие ее родных не тронули, а многие другие оказались в ненадлежащем состоянии.
Картина была просто ужасающая — всюду повалены и разбиты памятники...рассказала тагильчанка.
Она выложила снимки с места ЧП и сказала, что, если кто-то узнает могилы своих родных, сможет оперативно принять меры. Также она сказала, что следовало бы обратиться в полицию, чтобы найти вандалов.