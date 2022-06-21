Вандалы сломали надгробия на кладбище в Нижнем Тагиле

Вандалы сломали надгробия на кладбище в Нижнем Тагиле
Вандалы сломали надгробия на кладбище в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:59ПроисшествияЕлена ОзероваФото: "Инцидент Нижний Тагил"
На кладбище на Голом Камне в Нижнем Тагиле жители обнаружили могилы своих родственников в разрухе.

На кладбище «Висимское» в Нижнем Тагиле вандалы сломали надгробия и попортили сами могилы. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Испорченные надгробия первыми увидели жители Голого Камня. Они сказали, что оставлять такое базнаказанным нельзя. К примеру, на днях жительница Нижнего Тагила пришла на данное кладбище, чтобы навестить могилу погибших родственников. Надгробие ее родных не тронули, а многие другие оказались в ненадлежащем состоянии.

Картина была просто ужасающая — всюду повалены и разбиты памятники...рассказала тагильчанка.

Она выложила снимки с места ЧП и сказала, что, если кто-то узнает могилы своих родных, сможет оперативно принять меры. Также она сказала, что следовало бы обратиться в полицию, чтобы найти вандалов.

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