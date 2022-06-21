Возле «Меги» в Екатеринбурге иномарка столкнулась с маршруткой на встречке

ДТП произошло сегодня утром, 21 июня. Hyundai выехал через двойную сплошную на встречку, после чего столкновения избежать было невозможно.
Свидетели событий полагают, что, вероятно, водитель таким образом пытался миновать автомобильную пробку, пишет Е1. В местном ГИБДД о подробностях обещали рассказать позднее. Известно, что на месте ЧП трудятся инспекторы ГАИ.
Напомним, что на данной дороге и ранее происходили ДТП. Например, в два года назад авария там произошла между машиной Skoda и дорогим Lamborghini с олигархом за рулем. Виновниками ДТП были оба, уголовных дел не заводили.