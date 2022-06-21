Возле «Меги» в Екатеринбурге иномарка столкнулась с маршруткой на встречке

Возле «Меги» в Екатеринбурге иномарка столкнулась с маршруткой на встречке
Возле «Меги» в Екатеринбурге иномарка столкнулась с маршруткой на встречке
Сегодня, 11:48ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
На встречной полосе возле «Меги» в Екатеринбурге произошла авария: легковой автомобиль врезался в двигающуюся по своей полосе маршрутку.

ДТП произошло сегодня утром, 21 июня. Hyundai выехал через двойную сплошную на встречку, после чего столкновения избежать было невозможно.

Свидетели событий полагают, что, вероятно, водитель таким образом пытался миновать автомобильную пробку, пишет Е1. В местном ГИБДД о подробностях обещали рассказать позднее. Известно, что на месте ЧП трудятся инспекторы ГАИ.

Напомним, что на данной дороге и ранее происходили ДТП. Например, в два года назад авария там произошла между машиной Skoda и дорогим Lamborghini с олигархом за рулем. Виновниками ДТП были оба, уголовных дел не заводили.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
дтпаварияавтобусвстречная полосаЕкатеринбург#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы