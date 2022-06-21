Выброшенный из окна подросток в Екатеринбурге успел ранить отца ножом

Выброшенный из окна подросток в Екатеринбурге успел ранить отца ножом
Выброшенный из окна подросток в Екатеринбурге успел ранить отца ножом
Сегодня, 10:31ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В реанимации оказался житель Екатеринбурга, который вытолкал сына из окна. Лечение он проходит из-за ранения.

Житель Химмаша в Екатеринбурге, который обвиняется в покушении на убийство сына, находится в реанимации. После инцидента самого мужчину отправили в реанимацию ГКБ № 36, так как сын успел ранить его ножом, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свои источники в органах.

Известно, что в семье произошел конфликт, в ходе которого, предположительно, мужчина бил супругу. Сын решил заступиться за мать и взял в руки нож. После того, как он ранил отца, тот вытолкал его из окна.

Сейчас правоохранители не могут избрать отцу меру пресечения, потому что он лежит в реанимации. Тем не менее силовики намерены ходатайствовать в суде об аресте мужчины. После выписки отцу мальчика придется поехать в суд.

Известно, что мужчина ранее судим за оборот наркотиков, сбыт имущества, и угрозу убийством и за хулиганство.

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