Выброшенный из окна подросток в Екатеринбурге успел ранить отца ножом

Житель Химмаша в Екатеринбурге, который обвиняется в покушении на убийство сына, находится в реанимации. После инцидента самого мужчину отправили в реанимацию ГКБ № 36, так как сын успел ранить его ножом, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свои источники в органах.
Известно, что в семье произошел конфликт, в ходе которого, предположительно, мужчина бил супругу. Сын решил заступиться за мать и взял в руки нож. После того, как он ранил отца, тот вытолкал его из окна.
Сейчас правоохранители не могут избрать отцу меру пресечения, потому что он лежит в реанимации. Тем не менее силовики намерены ходатайствовать в суде об аресте мужчины. После выписки отцу мальчика придется поехать в суд.
Известно, что мужчина ранее судим за оборот наркотиков, сбыт имущества, и угрозу убийством и за хулиганство.