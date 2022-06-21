Выброшенный из окна подросток в Екатеринбурге успел ранить отца ножом

Житель Химмаша в Екатеринбурге, который обвиняется в покушении на убийство сына, находится в реанимации. После инцидента самого мужчину отправили в реанимацию ГКБ № 36, так как сын успел ранить его ножом, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свои источники в органах.