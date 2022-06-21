Жители новых домов в Екатеринбурге остались без горячей воды

Жители новых домов в Екатеринбурге остались без горячей воды
Жители новых домов в Екатеринбурге остались без горячей воды
Сегодня, 14:35ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Жители улицы Савкова в поселке Мисуринском остались без горячей воды с 30 мая.

В Екатеринбурге без горячей воды и отопления остались жильцы новых домов. Речь идет о домах в поселке Мичуринском на Широкой Речке. Как долго будет отсутствовать вода, неизвестно. Многоэтажки расположены на ул. Евгения Савкова № 54, 56, 58 и 60.

По информации Е1 со ссылкой на слова местных жителей, часть домов получают отопление и горячую воду от рядом расположенной котельной.

В последний раз жильцы смогли воспользоваться теплой водой в последний день мая. Отключение произошло под предлогом ремонтов на котельной, которые якобы должны были продлиться до сегодняшнего дня, 21 июня. Однако вода так и не появилась.

По словам жильцов, поставщик анонсировал им, что он банкрот и ничего сделать не может. В «Уралсевергазе» отметили, что поставщик услуг в данные многоэтажки - «Город будущего» имеет долг в размере 12 миллионов рублей.

Без воды находятся более тысячи жителей.

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