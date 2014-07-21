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Дело Дмитрия Лошагина: следователи получили запись с камер. Это вторая главная улика против фотографа (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дело Дмитрия Лошагина: следователи получили запись с камер. Это вторая главная улика против фотографа (ВИДЕО)

21 июля 2014, 13:25Происшествия
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