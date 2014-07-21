Дело Дмитрия Лошагина: следователи получили запись с камер. Это вторая главная улика против фотографа (ВИДЕО)

22 августа девушка пропала, о чем спустя несколько дней сообщил брат модели Михаил в социальных сетях. С того дня весь Нижний Тагил искал Юлю. Велись обсуждения, высказывались предположения, версии.

Общественность с самого начала была уверена, что в смерти уральской красавицы виновен ее муж – скрытный Дмитрий Лошагин, который с самого начала давал понять, что его фигура в этой истории играет ведущую роль.

Тело Юлии было найдено в лесу под Первоуральском, в пепелище. ДНК-экспертиза не оставила надежды: сожженное тело принадлежало Юле.

С тех самых пор началось длительное расследование, причина которого – отсутствие прямых улиц против фотографа. Следователи восстанавливали вечер убийства по малейшим деталям.

Около 10 часов вечера Лошагин, Прокопьева и несколько гостей через техническое помещение 17-го этажа поднялись на крышу для обзора панорамы ночного города, где находились непродолжительное время, - говорится в обвинительном заключении. - По версии следствия, вскоре Дмитрий Лошагин с женой решили спуститься с крыши. Но в техническом помещении, когда супруги остались наедине, между ними произошла ссора. Пьяный Лошагин напал на Юлию, нанес ей обутыми ногами множественные удары по ногам, после чего схватил женщину руками за голову и с силой повернул, причинив механическую травму шеи. В результате этого девушка скончалась на месте происшествия передают коллеги из «Комсомольской правды».

Два «козыря» следователей – запеленгованный сигнал сотового телефона Лошагина, в том месте, где нашли тело Юли. И запись с камер видеонаблюдения, на которых видно, что Дмитрий после шумной вечеринки выходит из квартиры с большим контейнером.

По версии следствия, Лошагин «утрамбовал» тело супруги в этот ящик. В нем и вывез труп за город, - резюмируют в СУ СКР Свердловской области. - Все записи с камер наблюдения, запсианные в тот вечер, были удалены. Но нашим специалистам удалось восстановить некоторые из них. В частности ту, на которой фотограф несет контейнер, чтобы положить в него тело убитой супруги. Сотрудники СКР провели множество следственных экспериментов и смогли доказать, что тело Юлии Лошагиной могло поместиться в данный ящик. Кроме того отметим, что данная видеозапись - не единственная улика в деле.

Суд над уральским фотографом начнется в самое ближайшее время. Ему грозит 20 лет тюрьмы за убийство своей жены.