На Вагонке УАЗ и Нексия не поделили дорогу (ФОТО)
21 июля 2014, 11:35Происшествия
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Сегодняшним утром в Дзержинском районе Нижнего Тагила случилось дорожно-транспортное происшествие.
Об этом редакции TagilCity.ru рассказал пользователь Сергей. Всё произошло на выезде со стоянки УВЗ на Восточном шоссе утром примерно в 8:00.
По всей видимости, рассказывает Сергей, УАЗ Патриот не пропустил иномарку - Daewoo Nexia. В результате чего автомобили столкнулись – значительно повреждена иномарка. Участники ДТП, выставив предупреждающий знак, ожидали сотрудников ДПС.
Тагильчане, будьте внимательны за рулем!
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