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Страшное ДТП на Серовском тракте: четверо погибших, в том числе, двое детей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Страшное ДТП на Серовском тракте: четверо погибших, в том числе, двое детей (ФОТО)

21 июля 2014, 16:12Происшествия
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