Страшное ДТП на Серовском тракте: четверо погибших, в том числе, двое детей (ФОТО)

Водитель автомобиля «BMW», двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Серова, превысил допустимую скорость, не справился с управлением и столкнулся со встречным масловозом.

В результате ДТП, предположительно, погибли водитель и трое пассажиров иномарки, двое из которых - дети - младенец и 12-летний мальчик, сообщают пользователи. В настоящее время их личности устанавливаются. Водителя масловоза осматривают врачи.

Вероятно, водитель «BMW» не учел неблагоприятные дорожные условия в виде мокрого асфальта, связанные с продолжительной пасмурной погодой, установившейся на Среднем Урале, и обильными дождями. Ранее Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала на официальном сайте памятку для водителей, как следует управлять ТС при данных сложных метеоусловиях комментируют в МВД Свердловской области.

На месте ДТП работают дознаватели. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фотографии из паблика «ТТ»