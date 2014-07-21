В Нижнем Тагиле горел автомобиль Daewoo Nexia у администрации Ленинского района (ФОТО)
21 июля 2014, 16:05Происшествия
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Сегодня в Нижнем Тагиле на парковке у администрации Ленинского район горел автомобиль Daewoo Nexia. Происходило это примерно в 13:00.
О происшествии рассказали пользователи паблика «Типичный тагильчанин». Александр поведал, что в ожидании пожарных проезжающие автолюбители отдавали свои огнетушители, однако, их все равно не хватало для ликвидации огня.
После этого обратились на вахту администрации Ленинского района с просьбой дать нам огнетушитель. Вахтер позвонила своему начальству, которое дало отказ, мотивируя тем, что огнетушители предназначены для устранения возгорания только в здании рассказал пользователь.
В итоге пожар полностью ликвидировали сотрудники пожарной части, приехавшие на место происшествия.
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Фото из группы «ТТ»
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