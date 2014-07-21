В Нижнем Тагиле горел автомобиль Daewoo Nexia у администрации Ленинского района (ФОТО)

О происшествии рассказали пользователи паблика «Типичный тагильчанин» . Александр поведал, что в ожидании пожарных проезжающие автолюбители отдавали свои огнетушители, однако, их все равно не хватало для ликвидации огня.

После этого обратились на вахту администрации Ленинского района с просьбой дать нам огнетушитель. Вахтер позвонила своему начальству, которое дало отказ, мотивируя тем, что огнетушители предназначены для устранения возгорания только в здании рассказал пользователь.